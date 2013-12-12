《中国新债预测》农发行三期增发债定位料略低于二级，资金平稳支撑需求

* 招标品种：农发行三年、五年和七年固息增发债

* 招标时间：周五(13日)14:00-15:00

* 招标金额：均为至多50亿元

* 预测区间：5.41%-5.58%；5.46%-5.62%；5.55%-5.71%

* 预测均值：5.51%；5.56%；5.63%

* 受访人数: 7位（银行、券商）

路透上海12月12日 - 中国农业发展银行周五将招标发行三期固息增发债，期限分别为三、五及七年。路透调查显示，市场资金较平稳，且利率债收益率大幅回升后，机构配置需求浮现，预计明日新债中标收益率会略低于二级，更看好短期品种。

“150亿元发行量并太大，现在资金比较平稳，我看今天出资金的机构很多是中小银行、地方性金融机构，(这期债)需求应该还可以。”华东一商业银行交易员称。

本周一二级市场均跌宕起伏，周初市场环境偏空，曾导致本周二国开行新债发行收益率意外飙高，一年、七年和10年收益率刷新年内高点，五期增发债的投标倍数均不满两倍；但周三的国债在中小机构买盘介入下，收益率低于预期，首场投标倍数也录得近两个月来的国债最好成绩。

顺德农商行的报告则认为，债市收益率难以明显下行，由于目前债市收益率处于相对高位，配置价值优于交易价值，估计本次中标利率接近二级市场水平。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，三、五和七年品种的最新收益率分别报在5.5515%、5.5910%和5.6328%。

中国银行间市场周三早盘一月以内质押式回购利率 多延续下探，跌幅有所收窄。市场人士表示，首批同业存单面世影响不大，发行中行政意味多偏浓；流动性供给以年末为界限仍分化，市场中长期资金预期仍偏谨慎，长资金融出机构变少。

三期增发债首发票面利率各为5.37%、5.43%和4.86%。

明日新债具体条款如下：

第35期 第36期 第37期

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招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息

(2013年第33期增发) (2013年第34期增发) (2013年第22期增发)

招标时间 12月13日14:00-15:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日/起息日 12月18日/12月10日 12月19日/12月11日 12月20日/9月26日

发行期 12月16日-12月18日 12月16日-12月19日 12月16日-12月20日

上市日 12月24日 12月25日 12月26日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.10% 0.15%

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