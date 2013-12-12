CNH动态：离岸即期汇价先抑后扬，境内外价差走扩

路透香港12月12日 - 香港人民币即期汇价 周四先抑后扬，暂别连续两日的技术调整。不过离岸人民币汇价全天仍始终低于境内即期，且价差扩至-35个点子水平。

交易员指出，早盘时因担忧美联储可能最快下周削减大规模购债计划，且人民币中间价亦有所回调，美元买单增多；不过下午3:00时又有大型机构人民币买盘增加，令人民币即期又掉头向上。

“早上人民币中间价挂出来后，加上下周二市场预期美联储可能会提早缩减刺激措施，市场买美元增多，但午盘有些机构获利回吐，人民币买盘又涌出来一些，”一位外资银行交易员称，近两日还应关注中国中央经济工作会议结果。

美国国会两党达成预算协议，即将结束三年来的僵局并消除财政不稳定性，外界认为这为美联储削减大规模购债计划排除了障碍。美联储将在下周二和周三举行会议，有投资者预计，美联储有可能在今年最后一次政策会议上提早缩减刺激措施。

此前的一周内，离岸人民币汇率再次开启一轮快速升值行情。五天交易时间内，人民币离岸即期升值近200个点子，而离岸价差在10月24日后至本周三始终是高于在岸即期价差。

本地时间下午4:50，离岸人民币 报6.0746，上日尾盘在6.0765，微涨0.03%。在岸人民币收在6.0711，离岸与在岸价差扩大至-35个点子，而11月中旬两地点差则在200个点子以上。

同时间，离岸人民币兑美元NDF一年期品种 报6.1280，小幅跌0.09%，昨日收盘价为6.1225。

离岸人民币兑美元一年期远汇 报6.1356/96，较上日尾盘的6.1328亦有所下跌。

一年一度的中国中央经济工作会议已于周二开幕，会议将回顾2013年经济工作，并对明年的宏观经济政策定调，市场人士较关心2014年中国国内生产总值(GDP)增速目标是否会低于7.5%。

人民币兑美元即期 周四微幅收升。交易人士称，自昨天起离岸CNH大幅回落，今天仍持续走跌并低于在岸价格，引发境内美元空头回补，且外资行年底亦有季节性购汇需求；不过因午后结汇意愿仍较强，终令人民币汇价小幅上升，逆转早盘弱势。

全球汇市，美元指数 小幅微涨至79.929，美元兑日圆 报102.58日圆，仍低于周二触及的七个月高位103.40日圆，但日内上涨约0.2%，美元下一测试位料在103.50日圆，有传言称此处有期权相关阻力。（完）

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