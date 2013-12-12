路透基点：汇丰邀请约10家银行参贷中电控股50亿港元两年期融资

路透香港12月12日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中电控股100亿港元(12.9亿美元)贷款案的牵头行兼簿记行汇丰控股，已经邀请银行参贷。此次是分为两个部分的过桥贷款，汇丰邀请参贷其中一个部分。

该交易被均分为各50亿港元的两个部分，第一部分是一年期贷款，由汇丰单独承贷，第二部分是两年期贷款，采取银团贷款形式。

第二部分贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码75个基点

受邀参贷的银行承贷8亿港元，可以获得牵头行头衔以及40个基点费用，综合费用为95个基点；承贷4亿港元可以获得主办行头衔以及38个基点费用，综合费用为94个基点。

这部分贷款还给予25个基点的承贷费。

银行要在1月中前作出回应。

消息人士表示，约有10家银行受邀，包括澳新银行、三菱东京日联银行、瑞穗银行和渣打银行。此前有报导称这些银行业在关注这笔贷款案。(完)