路透基点：汇丰邀请约10家银行参贷中电控股50亿港元两年期融资

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港12月12日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中电控股100亿港元(12.9亿美元)贷款案的牵头行兼簿记行汇丰控股，已经邀请银行参贷。此次是分为两个部分的过桥贷款，汇丰邀请参贷其中一个部分。
该交易被均分为各50亿港元的两个部分，第一部分是一年期贷款，由汇丰单独承贷，第二部分是两年期贷款，采取银团贷款形式。
第二部分贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码75个基点
受邀参贷的银行承贷8亿港元，可以获得牵头行头衔以及40个基点费用，综合费用为95个基点；承贷4亿港元可以获得主办行头衔以及38个基点费用，综合费用为94个基点。
这部分贷款还给予25个基点的承贷费。
银行要在1月中前作出回应。
消息人士表示，约有10家银行受邀，包括澳新银行、三菱东京日联银行、瑞穗银行和渣打银行。此前有报导称这些银行业在关注这笔贷款案。(完)
(编译 田建华; 审校 艾茂林)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。