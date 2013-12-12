重温稿-《中国新债预测》农发行三期增发债定位料略低于二级，资金平稳支撑需求

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
( )
* 招标品种：农发行三年、五年和七年固息增发债
* 招标时间：周五(13日)14:00-15:00
* 招标金额：均为至多50亿元
* 预测区间：5.41%-5.58%；5.46%-5.62%；5.55%-5.71%
* 预测均值：5.51%；5.56%；5.63%
* 受访人数: 7位（银行、券商）
路透上海12月12日 - 中国农业发展银行周五将招标发行三期固息增发债，期限分别为三、五及七年。路透调查显示，市场资金较平稳，且利率债收益率大幅回升后，机构配置需求浮现，预计明日新债中标收益率会略低于二级，更看好短期品种。
“150亿元发行量并太大，现在资金比较平稳，我看今天出资金的机构很多是中小银行、地方性金融机构，(这期债)需求应该还可以。”华东一商业银行交易员称。
本周一二级市场均跌宕起伏，周初市场环境偏空，曾导致本周二国开行新债发行收益率意外飙高，一年、七年和10年收益率刷新年内高点，五期增发债的投标倍数均不满两倍；但周三的国债在中小机构买盘介入下，收益率低于预期，首场投标倍数也录得近两个月来的国债最好成绩。
顺德农商行的报告则认为，债市收益率难以明显下行，由于目前债市收益率处于相对高位，配置价值优于交易价值，估计本次中标利率接近二级市场水平。
中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，三、五和七年品种的最新收益率分别报在5.5515%、5.5910%和5.6328%。
中国银行间市场周三早盘一月以内质押式回购利率 多延续下探，跌幅有所收窄。市场人士表示，首批同业存单面世影响不大，发行中行政意味多偏浓；流动性供给以年末为界限仍分化，市场中长期资金预期仍偏谨慎，长资金融出机构变少。
三期增发债首发票面利率各为5.37%、5.43%和4.86%。
明日新债具体条款如下：
第35期 第36期 第37期
--------------------------------------------------------------------------
招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息
(2013年第33期增发) (2013年第34期增发) (2013年第22期增发)
招标时间 12月13日14:00-15:00
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日/起息日 12月18日/12月10日 12月19日/12月11日 12月20日/9月26日
发行期 12月16日-12月18日 12月16日-12月19日 12月16日-12月20日
上市日 12月24日 12月25日 12月26日
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.10% 0.15%
--------------------------------------------------------------------------(完)
(发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。