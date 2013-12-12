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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 17:51 BJT

新兴汇市：亚洲货币受美联储撤出刺激预期压制，印尼卢比接近五年低点

美国联邦储备理事会(美联储/FED)或最早在下周12月17-18日召开政策会议时宣布缩减刺激政策，相关担忧打压部分亚洲货币。

印度卢比 、马币(林吉特) 和印尼卢比在亚洲货币中跌幅居前。坡元略跌，其他亚币有的持稳，有的则勉力小涨。

亚洲 当日 今年以来 2012年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 102.81 102.43 -0.37 -15.58 86.79

坡元 1.2526 1.2519 -0.06 -2.45 1.2219

台币 29.660 29.640 -0.07 -1.77 29.136

韩元 1051.10 1052.10 +0.10 +1.86 1070.60

泰铢 32.07 32.06 -0.03 -4.55 30.61

菲律宾披索 44.16 44.12 -0.08 -7.03 41.05

印尼卢比 12010.00 11985.00 -0.21 -19.82 9630.00

印度卢比 61.61 61.25 -0.58 -10.75 54.99

马币 3.2290 3.2150 -0.43 -5.30 3.0580

人民币 6.0710 6.0717 +0.01 +2.62 6.2303

(完)

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