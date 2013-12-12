新兴汇市：亚洲货币受美联储撤出刺激预期压制，印尼卢比接近五年低点

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)或最早在下周12月17-18日召开政策会议时宣布缩减刺激政策，相关担忧打压部分亚洲货币。
印度卢比 、马币(林吉特) 和印尼卢比在亚洲货币中跌幅居前。坡元略跌，其他亚币有的持稳，有的则勉力小涨。
亚洲 当日 今年以来 2012年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 102.81 102.43 -0.37 -15.58 86.79
坡元 1.2526 1.2519 -0.06 -2.45 1.2219
台币 29.660 29.640 -0.07 -1.77 29.136
韩元 1051.10 1052.10 +0.10 +1.86 1070.60
泰铢 32.07 32.06 -0.03 -4.55 30.61
菲律宾披索 44.16 44.12 -0.08 -7.03 41.05
印尼卢比 12010.00 11985.00 -0.21 -19.82 9630.00
印度卢比 61.61 61.25 -0.58 -10.75 54.99
马币 3.2290 3.2150 -0.43 -5.30 3.0580
人民币 6.0710 6.0717 +0.01 +2.62 6.2303
(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。