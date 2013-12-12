路透专访：中国央行汇市干预迫不得已，明年“双顺差”下仍会持续--专家

* 中国央行的汇市干预难言退出

* 明年双顺差格局仍会带来人民币升值压力

* 退出干预有待合适时机

* 企业需要增强汇率避险意识

作者 李然

路透北京12月12日 - 人民币汇率近来打破平静大幅升值，让市场猜测中国央行正在履行不久前的承诺，即退出外汇市场的常态式干预。不过在专业人士看来，这种迫不得已的干预手段还会持续。

工商银行 浙江省分行国际业务部外汇主管应军在接受路透专访时表示，随着外需改善和内部经济结构转型升级，人民币明年仍会面临较大的升值压力，国际收支也还会呈现经常项目和资本项目“双顺差”格局。

他认为，近期外贸形势整体上看有小幅好转，从企业方面了解到，这与海外交易伙伴补库存提振出口订单有关系。这在近期加大了人民币升值压力，意味着央行不得不维持干预，防止人民币过快升值产生的汇率波动对企业和经济形成冲击。

“我觉得企业实际上是很幸福的，因为央行在干预。如果央行不干预，像欧美一样每年百分之十几的汇率波动，那你们要去承担这个风险，怎么办？”应军说。

中国央行行长周小川11月曾撰文称，要进一步发挥市场汇率的作用，央行将基本退出常态式外汇市场干预。10月央行口径外汇占款较上月增量扩大近七成，至4,495亿元人民币，创下2008年1月以来的单月新高，也为央行实际上干预人民币汇率提供了数字的佐证。

应军认为，央行干预汇率让人民币升值空间大为压缩。2010年间，半年人民币兑美元汇率 就升值了3.6%，2011年升值4.7%，今年至今只升了2.6%；但从资金流入来看，今年的月均流入量要高于此前。这说明央行的干预力度实际上是在加大，不过这也是在顾及整个经济和出口行业。

海关数据显示，11月中国出口同比增长12.7%，远超预期和前值；贸易顺差达338亿美元，创近五年新高。今年前11个月，中国出口累计增长8.3%，贸易顺差2,341亿美元，而去年全年顺差为2,311亿美元。

应军认为，11月的外贸数据肯定还是有水分，但不一定比年初的水分大。中美利差扩大意味着不能排除热钱，但从企业层面了解到，人民币升值淘汰了一部分竞争力较差的企业，同时也的确有一些企业市场能力得到提升。

“甚至有部分出口企业今年业务量增长20%-30%也都是有的，这个一方面是跟外需有关系，更多的可能是它在市场上的话语权增强了、或者说份额增长了。”他说。

此前，由于10月、11月人民币外汇远期交易量大幅攀升，且外管局近期再度出台文件打击通过远期渠道进入的热钱，令市场对于热钱再次大举入侵的担忧加剧。

根据中国外汇交易中心数据，今年11月外汇远期交易量暴涨，单月合计折逾133亿美元，远超今年前11个月平均25.21亿美元的水平。这为外管局最新打击虚假远期贸易融资业务的汇发44号文提供了佐证。

**不干预很难**

应军把人民币汇率受到的升值压力比喻成一个弹簧，而央行的价格控制相当于把这个弹簧压得更紧。他认为，今后一段时期升值压力不会消失，人民币有可能在干预压制下，在缓慢升值中寻找均衡点。

他分析称，中美利差目前仍然存在人为压低的情形。据其判断，美国未来一年不会加息，中长期利率虽然一直在提升，但短期利率明年可能变化不大；而中国方面随着利率市场化的推进，利率还会上升，中美利差还有扩大的趋势，还会继续吸引资金入境套利。

应军预计，今年全年贸易项资金流入大概在2,500亿美元，明年稍低预计在2,000亿美元左右，同时资本项下维持顺差格局，量会比今年小一些。

他认为，美国退出QE(量化宽松)也是逐步退出，中国的资本项目不开放，资金撤出相对困难。美国退出QE、甚至是未来加息，对于人民币是一个升值压力缓解的过程，引发资金大量外流、甚至完全逆转、人民币大幅贬值的可能性不大。

“明年即使美国退出QE，那也只是弹簧放得松一点，人民币升值压力逐步释放的一个过程。”他总结说，外部政策的变化难以让人民币升值产生逆转。

从这些逻辑分析，人民币也还并未到达目前市况所隐含的均衡点。在央行的干预下人民币会保持缓步升值，如果到了均衡汇率就应该会停下来，“只要没有停下来，就没有到现在的均衡汇率。”

经过上周五起约200点子的一轮升值，人民币兑美元即期在6.07元关口前做出企稳回落之势，交易人士反映疑似央行干预的大行购汇再度出现，引发美元空头回补。但他们表示，结汇力度仍未消失，年底前人民币有望升至6.06-05元一线。

**退出干预有待合适时机**

应军认为，中国利率市场化和汇率市场化必然要推进，当前利率市场化步子迈得快一些，但汇率市场化则要选择一个相对稳定的时机。这个时机包括经济复苏程度、中美利差水平，甚至包括企业对于市场化的准备程度。

他表示，由于人民币汇率基本上还是与美元挂钩，在两国利差相对较窄时再推行汇率市场化，会更为稳当，对双边货币政策的冲击也会更小。

“汇率波动的影响要比利率大得多。”他认为，在升值压力难以实质性减小的情况下，即使是扩大日内波幅的政策，也意味着更大的人民币升值幅度。

而企业方面，应军认为，目前并没有建立起对于市场化汇率应有的风险规避理念。他表示，在当前的人民币外汇市场中，由于人民币保持缓步升值，通过给企业做远期结汇避险较为容易，但企业更多注重的还是投机。

“企业也知道避险，但做了一笔交易，他更关注的是到期以后跟市场比他们是挣钱还是亏钱。”同时，企业容易受到各种各样信息的影响、干扰，对于一些对中国经济悲观、人民币要贬值的言论，他们一看也会很怕。