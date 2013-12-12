路透基点：中信富通融资租赁启动5亿元人民币三年期境外贷款案--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港12月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，牵头行兼簿记行国泰世华银行已为中信富通融资租赁有限公司启动5亿元人民币(8,240万美元)三年期境外定期贷款。
消息人士透露，这笔贷款由借款人的境内应收账款抵押，贷款利率为中国人民银行基准利率的80%。
银行受邀参与此案，承贷1亿元者，可获100个基点前端费和牵头行头衔；承贷5,000万-9,900万元者，可获60个基点费用和主办行头衔。
这笔贷款有六个月的宽限期，分六期每半年不等额偿还，平均年限为1.75年。
所筹款项将用作营运资本。
回覆截止日期为1月3日。
根据公司网站，中信集团旗下的中信资产管理公司持有借款人51%的股权。(完)
(编译 王翔琼；审校 白云)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。