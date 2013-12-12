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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 17:43 BJT

路透基点：中信富通融资租赁启动5亿元人民币三年期境外贷款案--RLPC

路透香港12月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，牵头行兼簿记行国泰世华银行已为中信富通融资租赁有限公司启动5亿元人民币(8,240万美元)三年期境外定期贷款。

消息人士透露，这笔贷款由借款人的境内应收账款抵押，贷款利率为中国人民银行基准利率的80%。

银行受邀参与此案，承贷1亿元者，可获100个基点前端费和牵头行头衔；承贷5,000万-9,900万元者，可获60个基点费用和主办行头衔。

这笔贷款有六个月的宽限期，分六期每半年不等额偿还，平均年限为1.75年。

所筹款项将用作营运资本。

回覆截止日期为1月3日。

根据公司网站，中信集团旗下的中信资产管理公司持有借款人51%的股权。(完)

(编译 王翔琼；审校 白云)
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