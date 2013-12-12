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货币新闻 | 2013年 12月 12日 星期四 18:17 BJT

欧洲金融：ECB管委利卡宁称，看好银行业联盟危机解决机制的进展

路透赫尔辛基12月12日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁表示，他乐观认为欧洲决策者下周将就银行业联盟危机解决机制达成一致。

“我乐观地认为各国财长和总理下周将达成协议。这一机制在2018年前生效也至关重要，”他周四对记者表示。

“这是个漫长的过程...但我的基本看法是进展情况很乐观。我们不会得到所有我们想要的内容，但几个关键目标有望实现。”(完)

(编译 王翔琼；审校 白云)
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