欧洲金融：ECB管委利卡宁称，看好银行业联盟危机解决机制的进展

“我乐观地认为各国财长和总理下周将达成协议。这一机制在2018年前生效也至关重要，”他周四对记者表示。

“这是个漫长的过程...但我的基本看法是进展情况很乐观。我们不会得到所有我们想要的内容，但几个关键目标有望实现。”(完)