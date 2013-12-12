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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 17:39 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高1.6%，盘中触及12周高点

“稍早的市场走势找不到方向，但随着日圆疲弱及在沪胶走强的支撑下，TOCOM期胶转而大幅上涨，”一名驻东京的经纪商称。

上海期交所主力5月期胶 上升420元人民币或2.13%，收报每吨20,130元。

新加坡商品交易所近月1月期胶 上涨1.2美分，最新报每公斤233.00美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼；审校 隋芬)
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