乌克兰抗议者拒绝与总统对话

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路透基辅12月11日（记者 Alissa de Carbonnel/Pavel Polityuk） - 乌克兰抗议者周三坚持立场，防暴警察夜间曾试图驱散抗议人群。抗议领导人拒绝与总统对话，称选择俄罗斯背弃欧盟的总统必须下台。

欧洲和美国谴责乌克兰摧毁首都基辅的一个抗议营地，总统亚努科维奇迫于压力提出与反对派领导人见面，寻找解决危机的途径。上个月他屈服于俄罗斯的压力而放弃与欧盟签署自由贸易协议。

但是反对派拒绝与总统对话，坚持要求总统及其政府辞职。反对派的支持者仍占据着基辅的市政厅。

乌克兰当局此前派大批防暴警察清场基辅市中心的独立广场，期间出现过混战，还有人被拘捕，为该国迄今采取的最强硬措施。但警方并没有进入附近的市政厅，清晨从街头撤走。

亚努科维奇与美国和欧盟官员会面几小时后要求与反对派会面，协商解决僵局的途径。美欧敦促亚努科维奇作出让步。

“我邀请所有政治党派的代表、神父和民间团体的代表进行全国对话，”亚努科维奇在声明中称，并呼吁反对派不要“走对抗和最后通牒那条路”。

一名抗议领导者Oleh Tyahnibok将总统的该举动驳斥为“闹剧和喜剧”。一主要反对党领导人Arseny Yatsenyuk表示，只有当他们的要求得到满足后才会进行谈判。他们的要求包括总统及其政府辞职，以及释放被捕的示威者。（完）