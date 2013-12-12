乌克兰抗议者拒绝与总统对话

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透基辅12月11日（记者 Alissa de Carbonnel/Pavel Polityuk） - 乌克兰抗议者周三坚持立场，防暴警察夜间曾试图驱散抗议人群。抗议领导人拒绝与总统对话，称选择俄罗斯背弃欧盟的总统必须下台。
欧洲和美国谴责乌克兰摧毁首都基辅的一个抗议营地，总统亚努科维奇迫于压力提出与反对派领导人见面，寻找解决危机的途径。上个月他屈服于俄罗斯的压力而放弃与欧盟签署自由贸易协议。
但是反对派拒绝与总统对话，坚持要求总统及其政府辞职。反对派的支持者仍占据着基辅的市政厅。
乌克兰当局此前派大批防暴警察清场基辅市中心的独立广场，期间出现过混战，还有人被拘捕，为该国迄今采取的最强硬措施。但警方并没有进入附近的市政厅，清晨从街头撤走。
亚努科维奇与美国和欧盟官员会面几小时后要求与反对派会面，协商解决僵局的途径。美欧敦促亚努科维奇作出让步。
“我邀请所有政治党派的代表、神父和民间团体的代表进行全国对话，”亚努科维奇在声明中称，并呼吁反对派不要“走对抗和最后通牒那条路”。
一名抗议领导者Oleh Tyahnibok将总统的该举动驳斥为“闹剧和喜剧”。一主要反对党领导人Arseny Yatsenyuk表示，只有当他们的要求得到满足后才会进行谈判。他们的要求包括总统及其政府辞职，以及释放被捕的示威者。（完）
(编译 李富强 ; 审校 程芳)
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路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。