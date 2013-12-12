更新版 1-台湾货币市场：短率贴近低位，已有银行及大型金融机构提前承作跨年拆款

* 短率贴近低位

* 年内资金宽裕

* 已有银行提供跨年拆款资金

* 短票成交利率持稳既有区间 (新增最新报价及存单发行细节)

记者 詹静宜

路透台北12月12日 - 台湾银行间短率周四贴近低位。货币市场人士认为，提存期初银行间资金水位偏高，年内资金供给无虞，跨年资金亦有一家银行及大型金融机构已开始提供跨年拆款资金，令短率盘旋区间低档。

银行间资金调拨人士指出，目前多数银行尚待年底冲刺放款数据及考量年报风险适足率(BIS)计算，尚未开始提供跨年资金，然因市场资金仍显宽裕，银行间拆入需求难觅，已有一家民营银行及大型金融机构抢先提供跨年拆款资金，对年底资金流动性将有所助益。

“ 没人要拆入，所以今天都没做!”一位民营银行资调人士称。

票券商资调人士表示，银行间资金水位居高不下，资金去化压力仍大，买票需求持续旺盛，已逐步引导至跨年短票，不过银行对于跨年拆款资金操作较为保守，目前仅见一家银行开始承作跨年拆款，其他家银行则尚未松口。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日收在0.388%。今日区间在0.295-0.400%，与上日相同；一周拆款利率在0.380-0.420%，上日在0.380-0.430%。

**短票成交利率持稳**

短票市场方面，大型票券商指出，今日发票量持平微增，因其中一家反应今日发票量较上日增加两至三成，明日发票量亦可望随着南亚 50亿台币短票交割而较为增加，至于成交利率则续处既有区间。

一位大型官股银行表示，由于票券商间的年内短票供给有限，早已转做跨年短票，跨农历年短票则因天期较长所以承作意愿不高，至于拆款则倾向一周就一周续做。

今日票券商与银行间今年年内短票利率主要成交在0.60%，较上日向区间低位靠拢，跨年天期的交投落在0.61-0.62%，其中30天期短票成交在0.62%，20天期则成交在0.61%，跨过农历年的较长天期短票则成交以0.62-0.63%为主。

台湾央行今日共发行806亿台币存单，相较存单到期630亿台币，存单发行余额增176亿。 周五存单到期金额为719.35亿。

拆款中心 资料显示，周四超额准备为1亿台币，累计超额准备为负89亿，加计前期1%的超额准备为714亿台币。

**RP利率续向区间低位集中**

债券市场附买回(RP)成交利率续往区间低位集中。市场人士称今日投信端见大笔赎回，但因来自寿险及银行的资金不虞匮乏，市场仍显得宽松，利率不但没有变动，且更往低位靠拢。

市场人士指出，投信端今日因赎回款增加，询券力度降低，但因预期短线申购款不至中断，仍预先框券。而寿险资金也有增无减，加上在RP市场一向较为被动承作的银行，今日也传出因大量进钱而向市场寻求券源，均令宽松气氛转变不易。

“投信今天虽然有赎回，但市场的钱多到没有任何影响。”一票券商交易员说。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.58%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-0.68%。

大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%，和上日大致相同；公司债RP利率年内主交投区在0.56-0.58%，低位再下调，跨年利率则在0.58-0.59%；另一周内短天期见成交0.52%-0.55%，0.52%成交多。

下周新增数档公司债发行，包括周四联邦银行 30亿台币、玉山银行15亿台币及周五新光钢 5亿台币，令下周大额公司债发行总额来到约270.5亿台币。