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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 18:05 BJT

《全球汇市》欧元走高，瑞典克朗/欧元挫至一年半低点

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3767 1.3785 -0.13 +4.34 1.3194

美元/日圆 102.79 102.42 +0.36 +18.50 86.74

欧元/日圆 141.51 141.22 +0.21 +23.64 114.45

美元/瑞郎 0.8877 0.8864 +0.15 -3.04 0.9155

英镑/美元 1.6396 1.6373 +0.14 +0.89 1.6251

美元/加元 1.0563 1.0588 -0.24 +6.47 0.9921

澳元/美元 0.9059 0.9048 +0.12 -12.84 1.0393

新西兰元/美元 0.8298 0.8254 +0.53 +0.18 0.8283

欧元/瑞郎 1.2220 1.2221 -0.01 +1.20 1.2075

欧元/英镑 0.8393 0.8418 -0.30 +3.44 0.8114

欧元/瑞典克朗 9.0433 9.0310 +0.14 +5.43 8.5777

美元/挪威克朗 6.1479 6.1334 +0.24 +10.51 5.5630

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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