《全球汇市》欧元走高，瑞典克朗/欧元挫至一年半低点

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3767 1.3785 -0.13 +4.34 1.3194
美元/日圆 102.79 102.42 +0.36 +18.50 86.74
欧元/日圆 141.51 141.22 +0.21 +23.64 114.45
美元/瑞郎 0.8877 0.8864 +0.15 -3.04 0.9155
英镑/美元 1.6396 1.6373 +0.14 +0.89 1.6251
美元/加元 1.0563 1.0588 -0.24 +6.47 0.9921
澳元/美元 0.9059 0.9048 +0.12 -12.84 1.0393
新西兰元/美元 0.8298 0.8254 +0.53 +0.18 0.8283
欧元/瑞郎 1.2220 1.2221 -0.01 +1.20 1.2075
欧元/英镑 0.8393 0.8418 -0.30 +3.44 0.8114
欧元/瑞典克朗 9.0433 9.0310 +0.14 +5.43 8.5777
美元/挪威克朗 6.1479 6.1334 +0.24 +10.51 5.5630
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼；审校 艾茂林)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。