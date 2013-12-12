香港个股：中国太平保险向三间子公司增资，合共41.5亿元人民币

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港12月12日 - 中国综合保险商--中国太平保险控股有限公司 周四公布，将以现金向旗下三间子公司增资，合共约41.5亿元人民币，以应付内地业务持续扩张。
中国太平在联交所一份声明中称，将向太平人寿、太平保险以及太平养老分别增资28.538亿元、10亿元及3亿元，以增加其注册资本。该等增资有待取得中国保监会的批准方能作实。
“由于内地经营业务持续增长强劲和未来前景秀丽，增资将增强此等附属公司各自的偿付能力和资本实力，有助相关业务持续扩张。”公告称。
为应付增资行动，中国太平向控股股东中国太平保险集团（香港）有限公司寻求一项无抵押及须付利息有期贷款，最高金额合共为5.7亿美元，当中3.2亿美元将于2023年10月到期及2.5亿美元将于2028年10月到期。两笔有期贷款利息均为每年6.03%。
中国太平今天收跌0.9%，报15.42港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。