香港个股：中国太平保险向三间子公司增资，合共41.5亿元人民币

路透香港12月12日 - 中国综合保险商--中国太平保险控股有限公司 周四公布，将以现金向旗下三间子公司增资，合共约41.5亿元人民币，以应付内地业务持续扩张。

中国太平在联交所一份声明中称，将向太平人寿、太平保险以及太平养老分别增资28.538亿元、10亿元及3亿元，以增加其注册资本。该等增资有待取得中国保监会的批准方能作实。

“由于内地经营业务持续增长强劲和未来前景秀丽，增资将增强此等附属公司各自的偿付能力和资本实力，有助相关业务持续扩张。”公告称。

为应付增资行动，中国太平向控股股东中国太平保险集团（香港）有限公司寻求一项无抵押及须付利息有期贷款，最高金额合共为5.7亿美元，当中3.2亿美元将于2023年10月到期及2.5亿美元将于2028年10月到期。两笔有期贷款利息均为每年6.03%。

中国太平今天收跌0.9%，报15.42港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)