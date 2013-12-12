表格：欧元区10月工业生产按月下滑1.1%，按年上升0.2%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透布鲁塞尔12月12日 - 欧盟统计局周四公布，
* 欧元区10月工业生产按月下滑1.1%（路透调查预估为上升0.3%）
* 欧元区10月工业生产按年上升0.2%（路透调查预估为上升1.1%）
* 欧元区9月工业生产修正为按月下滑0.2%，按年上升0.2%（前值分别为下滑0.5%和上升1.1%）
以下为详细数据(变动百分比)：
较前月
2013年5月 6月 7月 8月 9月 10月
整体产出 -0.5 0.7 -1.0 0.9 -0.2 -1.1
半成品 0.3 0.5 -0.4 0.7 -0.4 0.4
能源 -0.1 -1.1 -0.5 -0.8 1.5 -4.0
资本财 -1.7 2.2 -1.9 1.9 -0.7 -1.3
耐用消费品 -2.2 3.7 -1.5 -0.5 -1.5 -2.4
非耐用消费品 0.5 -0.4 -0.4 0.4 0.3 -0.9
较上年同期
2013年5月 6月 7月 8月 9月 10月
整体产出 -1.9 -0.2 -2.0 -1.5 0.2 0.2
半成品 -2.6 -1.0 -1.5 -0.8 -0.1 1.6
能源 -0.7 -1.9 -1.6 -3.3 -0.6 -3.4
资本财 -2.3 1.4 -3.3 -0.8 0.3 1.2
耐用消费品 -6.1 -1.7 -4.4 -4.2 -3.0 -5.4
非耐用消费品 -0.3 -0.5 -0.8 -2.0 1.3 -0.6
较前月变动百分比是经季节调整的数据，而较上年同期变动百分比则是根据工作日调整来计算。(完)
(编译 田建华; 审校 艾茂林)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。