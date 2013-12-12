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货币新闻 | 2013年 12月 12日 星期四 18:11 BJT

表格：欧元区10月工业生产按月下滑1.1%，按年上升0.2%

路透布鲁塞尔12月12日 - 欧盟统计局周四公布，

* 欧元区10月工业生产按月下滑1.1%（路透调查预估为上升0.3%）

* 欧元区10月工业生产按年上升0.2%（路透调查预估为上升1.1%）

* 欧元区9月工业生产修正为按月下滑0.2%，按年上升0.2%（前值分别为下滑0.5%和上升1.1%）

以下为详细数据(变动百分比)：

较前月

2013年5月 6月 7月 8月 9月 10月

整体产出 -0.5 0.7 -1.0 0.9 -0.2 -1.1

半成品 0.3 0.5 -0.4 0.7 -0.4 0.4

能源 -0.1 -1.1 -0.5 -0.8 1.5 -4.0

资本财 -1.7 2.2 -1.9 1.9 -0.7 -1.3

耐用消费品 -2.2 3.7 -1.5 -0.5 -1.5 -2.4

非耐用消费品 0.5 -0.4 -0.4 0.4 0.3 -0.9

较上年同期

2013年5月 6月 7月 8月 9月 10月

整体产出 -1.9 -0.2 -2.0 -1.5 0.2 0.2

半成品 -2.6 -1.0 -1.5 -0.8 -0.1 1.6

能源 -0.7 -1.9 -1.6 -3.3 -0.6 -3.4

资本财 -2.3 1.4 -3.3 -0.8 0.3 1.2

耐用消费品 -6.1 -1.7 -4.4 -4.2 -3.0 -5.4

非耐用消费品 -0.3 -0.5 -0.8 -2.0 1.3 -0.6

较前月变动百分比是经季节调整的数据，而较上年同期变动百分比则是根据工作日调整来计算。(完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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