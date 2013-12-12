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市场报道 | 2013年 12月 12日 星期四 18:13 BJT

全球贵金属：12月11日SPDR黄金持仓减少0.25%，iShares白银持仓不变

路透12月12日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓量较周二减少0.25%，全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 同期间白银持仓量持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 26,801,229.4 12月11日 26,868,753.3 12月10日 -67,523.9 -0.25%

iShares 328,216,037.3 12月11日 328,216,037.3 12月10日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍；审校 白云)
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