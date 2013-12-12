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货币新闻 | 2013年 12月 12日 星期四 18:45 BJT

瑞士央行：总裁乔丹称不排除包括负利率在内的任何措施

在被问及与负利率相关的风险时，他表示：“我们显然在分析是否有必要采取进一步的措施。”(完)

(编译 王洋; 审校 徐文焰)
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