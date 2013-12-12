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货币新闻 | 2013年 12月 12日 星期四 18:35 BJT

欧元区金融：极端情况下可以启用负存款利率--ECB委员韩伟森

路透塔林12月12日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)周四称，ECB可能在极端情况下启用负存款利率。

韩伟森接受路透采访时称，“我想这是我们工具箱中的一种工具。”

“我们已经表明，若情况要求，我们准备好也能够启用这个工具。我想在更为不利的环境中，可能动用这个工具。”

他并没有指出什么情况，要求ECB引入负存款利率。(完)

(编译 田建华; 审校 徐文焰)
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