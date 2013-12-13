《中国大宗商品综述》动力煤期现价格背离，折射煤炭订货会前的博弈

作者 李文科

路透北京12月13日 - 中国环渤海动力煤价格指数连续第九周上涨，续创年内新高，而动力煤期货本月起自高点掉头向下，动力煤期现价格出现分道扬镳只是一个表象，亦符合煤炭订货会前的博弈逻辑。

在动力煤期现价格背离的背后，是新形势下的“煤电矛盾”。和数年前电力企业无奈面对高价“市场煤”和固定“计划电”的矛盾不同，如今则是面对低迷煤价的煤炭企业更着急另辟蹊径，谋求提升谈判中的煤企话语权。

中国自去年起已经取消了重点煤炭合同机制，由市场来确定长协价格，煤电双方由此开始各显神通，大型煤炭企业为提升现货煤价造势，电力企业亦提前宣告已签订部分电煤合同。

最后的较量已经开始。随着发改委最近的一纸令下，“做好2014年煤炭产运需衔接工作的通知”，意味着即将开谈的煤炭订货会上煤电双方终将胜负分晓。

“这一轮动力煤上涨是因为需求回升和季节性因素结合在一起，冬季正是煤炭消费旺季，当然也有煤炭企业为煤炭长协价格造势的作用在中间，”中联钢煤炭分析师穆文鑫指出。

实际上，自从动力煤期货9月底上市之前，大型煤炭企业就逆市抬高现货价，助推期货价格。动力煤期价自上市首日起一路上扬逾14%，之后在600元遭遇强大阻力，也就是煤炭企业入场套保的卖压，随后逐步下滑。主力合约1405合约 周五最新报571.6元，自高点回落4.8%。

万达期货煤焦钢资深分析师段燕明指出，虽然自去年取消重点合同煤炭机制之后，市场就是决定煤炭价格的决定性因素，但目前动力煤价格有虚高的成分已经是不争的事实，实际上就是集中度较高的煤炭企业意图在多方位抢占订货会的制高点，以为明年的煤炭价格定下基调。

虽然有“虚高”的现货价格作为支撑，但动力煤期货价格已经先行下滑，市场人士估计，作为市场放开的第二年，今年长协谈判很有可能继续维持去年“定量不定价”的博弈结果，煤电双方确定长协价格形成机制尚待时日。

在行业人士看来，煤炭行业尚未解决最根本的过剩问题，至少几年内，煤炭价格弱势运行的大格局就不会改变，没有持续需求作为支撑，煤价迟早将掉头向下。

按照目前的价格，周三公布的最新环渤海动力煤价格指数（BSPI）已经达到608元人民币/吨，环比上升2.35%，热值在5,500大卡动力煤秦皇岛港的价格在605-615元。而现货月的动力煤期货1401合约的价格最新报价574.4元，盘中并一度创下近三周新低，这就是说这个期现价差可能出现套利的可能。

电力企业亦有另外的出路。上海中期煤焦钢分析师蒋海辉提到，国内煤价的需求导致现货市场有价无市，下游电厂根本不接受，进口煤炭于是乘虚而入。

数据显示，2013年11月中国煤炭进口量2,843万吨，较10月煤炭进口量环比上涨16.7%。同比出现下降，小幅下降了1.9%。

市场人士并认为，预计12月份煤炭进口量很难低于11月份，因10月份以来国内煤价快速回升，令国内外煤价价差几乎重新回到一个对进口煤较为有利的水平，现货煤进口量可能也将有所增加。

中国环渤海动力煤价格指数与动力煤期货价格图表，请点击(link.reuters.com/can45v)

**最难的日子已经捱过**

尽管行业人士对明年的煤炭价格行情都不是很乐观，但跟今年初煤炭价格量价齐跌的局面相比，煤炭业最难过的日子已经过去了，当然煤炭的黄金十年亦一去难返。

短期而言，业内人士指出，即将到来的春节应该是煤炭现货价格的拐点，期现价差亦将逐步回归，那个时候季节性需求告一段落，订货会也已经结束，煤炭价格很可能“怎么上来怎么下去。”

安邦咨询煤炭分析师陈哲指出，煤炭目前供大于求短期内难以缓解，但两三年之后这个问题应该慢慢就好转，毕竟随着中国经济持续增长，煤炭市场需求还是有巨大的增量。

“市场化对产业的利好还是多一些，煤炭已经经历了增长的黄金十年，跌也才跌了一年多，实际上是个利润会吐的过程，”陈哲指出。

段燕明亦指出，这一轮真实的煤炭需求究竟如何实际上难以确定，未来亦有更大的不确定性，包括来势汹汹的环保压力将给下游企业需求带来重大影响，未来经济结构调整的不确定性等都将令煤炭需求受到影响。

“对于煤炭企业，最难过的日子已经过去了，以前那种好太阳的日子不会天天有，现在只是没有晴天的日子。”段燕明称。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--据消息人士称，中国广东省当局已经警告排放企业，如果不按规定的底价竞拍政府拍卖的碳排放权配额，就不会获得任何免费许可。

--中国国家统计局公布11月铜、铝等基本金属产量一览

--中国矿业报援引铁矿石价格指数办公室称，从明年1月1日起，中国铁矿石价格指数（CIOPI）将按工作日对外（试）发布，现按周编制和发布的指数将继续运行至今年年底。

--由于检出未经批准的转基因成分，中国再次拒收一批美国玉米，而且还有三批美国玉米可能遭拒。

--中国国家能源局日前印发《分布式光伏发电项目管理暂行办法》，鼓励专业化合同能源服务公司及个人等作为项目单位，投资建设和经营分布式光伏发电项目。

--中国国家发展和改革委员会日前发出通知，称将继续实施煤电价格联动，但严禁高污染企业参与明年煤炭产运需衔接工作。

--中国国家粮油信息中心（CNGOIC）周三称，2013年玉米产量预计为21,774万吨，同比增长5.9%，稻谷产量预计为20,275万吨，同比下降0.7%。