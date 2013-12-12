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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 19:04 BJT

法国个股：法国政府关注PSA标致雪铁龙与东风汽车的谈判进展--消息

路透巴黎12月12日 - 一位接近法国政府的消息人士周四称，法国政府正密切关注PSA标致雪铁龙 和中国东风汽车 之间的谈判情况，并希望能达成协议，从而为PSA标致雪铁龙未来在法国的业务提供保障。

“谈判受到关注，因为如果能在未来几天或几个月内达成协议，就能为PSA标致雪铁龙的法国业务提供帮助，”消息人士表示。

“在某个时候，法国财政部必须表态政府是否将参股，”消息人士补充道。(完)
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