国际油市：亚洲石脑油裂解价差仍持坚，但套利供给巨大

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡12月12日 - 亚洲石脑油裂解价差周四持续走坚，受年底季节性需求的支撑，不过贸易消息人士称这可能会是短暂的。
石脑油和ICE布兰特原油期货之间的价差上升5.65美元至每吨154.20美元。
交易员表示，1月来自西方的套利船货数量巨大，盖过了对石脑油的强劲季节性需求的影响。
从西方来的船货达到200万吨，为年内最高水平，交易员预计吸纳不了的有约50万吨，将进入2月的供给池。
一位在韩国的贸易消息人士称：“仍有一些船货找不到家。1月下半月船货将进入2月上半月的供给。我认为多头气氛可能(因供给充足)转空。”
LG Chem周四标购1月下半月交货的石脑油，据悉其已经购买一艘1月下半月的船货，价格为每吨较日本现货报价升水约11美元。
韩国的Lotte Chemicals周四进入现货市场，求购2月上半月船货。贸易消息称该公司以每吨升水13.50美元的价格买入2.5万吨公开规格石脑油，并以每吨升水15.50美元的价格购买了另一艘全馏分石脑油(full-range naphtha)。(完)
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(编译 王洋; 审校 徐文焰)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。