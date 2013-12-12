国际油市：亚洲石脑油裂解价差仍持坚，但套利供给巨大

路透新加坡12月12日 - 亚洲石脑油裂解价差周四持续走坚，受年底季节性需求的支撑，不过贸易消息人士称这可能会是短暂的。

石脑油和ICE布兰特原油期货之间的价差上升5.65美元至每吨154.20美元。

交易员表示，1月来自西方的套利船货数量巨大，盖过了对石脑油的强劲季节性需求的影响。

从西方来的船货达到200万吨，为年内最高水平，交易员预计吸纳不了的有约50万吨，将进入2月的供给池。

一位在韩国的贸易消息人士称：“仍有一些船货找不到家。1月下半月船货将进入2月上半月的供给。我认为多头气氛可能(因供给充足)转空。”

LG Chem周四标购1月下半月交货的石脑油，据悉其已经购买一艘1月下半月的船货，价格为每吨较日本现货报价升水约11美元。

韩国的Lotte Chemicals周四进入现货市场，求购2月上半月船货。贸易消息称该公司以每吨升水13.50美元的价格买入2.5万吨公开规格石脑油，并以每吨升水15.50美元的价格购买了另一艘全馏分石脑油(full-range naphtha)。(完)

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