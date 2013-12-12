国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，但现货需求仍支撑市场人气

路透新加坡12月12日 - 亚洲柴油裂解价差周四下滑，不过市场人气仍保持坚挺，行业消息人士称这是由于有来自越南的现货需求，以及新加坡库存减少。

越南现货燃料油进口商在市场中求购共计10.5万吨1月装运的柴油。

一名驻新加坡交易员表示，这是该公司今年以来最大规模的现货柴油进口需求，说明越南国内市场的需求可能正缓慢回升。

贸易机构International Enterprise的最新数据显示，新加坡国内柴油与航煤库存在12月11日当周减少15%至675万桶的两周低点。

数据显示，虽然上周向澳洲与香港的柴油出口较此前一周有所下降，但来自韩国的进口骤降近60%，导致了库存的减少。

上周没有来自台湾和印度的进口柴油，但未来数周可能会有增加，因为目前把船货运往西方的套利交易无利可图。

行业消息人士称，现货升水收窄可能也令交易商在未来几周更愿意将柴油留在手中。

印尼Petral可能已经敲定了明年上半年的一份柴油定期合同，但价格细节尚不清楚。

一位行业消息人士称，Petral的要价比市场预期要低。(完)

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