国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，但现货需求仍支撑市场人气

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡12月12日 - 亚洲柴油裂解价差周四下滑，不过市场人气仍保持坚挺，行业消息人士称这是由于有来自越南的现货需求，以及新加坡库存减少。
越南现货燃料油进口商在市场中求购共计10.5万吨1月装运的柴油。
一名驻新加坡交易员表示，这是该公司今年以来最大规模的现货柴油进口需求，说明越南国内市场的需求可能正缓慢回升。
贸易机构International Enterprise的最新数据显示，新加坡国内柴油与航煤库存在12月11日当周减少15%至675万桶的两周低点。
数据显示，虽然上周向澳洲与香港的柴油出口较此前一周有所下降，但来自韩国的进口骤降近60%，导致了库存的减少。
上周没有来自台湾和印度的进口柴油，但未来数周可能会有增加，因为目前把船货运往西方的套利交易无利可图。
行业消息人士称，现货升水收窄可能也令交易商在未来几周更愿意将柴油留在手中。
印尼Petral可能已经敲定了明年上半年的一份柴油定期合同，但价格细节尚不清楚。
一位行业消息人士称，Petral的要价比市场预期要低。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 王洋)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。