东南亚股市：受美联储削减预期打压下跌，菲律宾股市创两个月最大跌幅

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
菲律宾央行在收市后宣布，维持指标利率在纪录低位3.5%不变，与预期一致。
印尼股市 下滑1.4%，银行类股 领跌，之前央行保持指标利率在7.5%不变，一如预期。
印尼央行表示，由于美联储计划撤出货币刺激计划，该行将会加强货币政策反应。
汤森路透数据显示，海外投资者卖超菲律宾和印尼股票，规模分别达到6.7564亿披索和3,905亿印尼卢比。
泰国股市 下跌近1%，至近三周最低水准，因外资卖盘和Advanced Info Service 和PTT 等大盘股下挫。
交易所数据显示，11月20日迄今，外资卖超17亿美元泰国股票。
新加坡股市 下滑0.06%，徘徊在逾三个月最低水准附近。马来西亚股市 下跌0.5%，进一步离开周二的纪录收盘位1,843.85，因亚洲股市全面走低。
涨跌 当日 今年以来 2012年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 390.23 -3.66 -0.93 -7.99 424.10
新加坡 3059.04 -1.70 -0.06 -3.41 3167.08
马来西亚 1833.87 -8.95 -0.49 +8.58 1688.95
泰国 1356.21 -13.14 -0.96 -2.57 1391.93
印尼 4212.22 -59.53 -1.39 -2.42 4316.69
菲律宾 5762.53 -126.21 -2.14 -0.86 5812.73
越南 506.92 1.61 +0.32 +22.52 413.73
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。