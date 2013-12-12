东南亚股市：受美联储削减预期打压下跌，菲律宾股市创两个月最大跌幅

菲律宾央行在收市后宣布，维持指标利率在纪录低位3.5%不变，与预期一致。

印尼股市 下滑1.4%，银行类股 领跌，之前央行保持指标利率在7.5%不变，一如预期。

印尼央行表示，由于美联储计划撤出货币刺激计划，该行将会加强货币政策反应。

汤森路透数据显示，海外投资者卖超菲律宾和印尼股票，规模分别达到6.7564亿披索和3,905亿印尼卢比。

泰国股市 下跌近1%，至近三周最低水准，因外资卖盘和Advanced Info Service 和PTT 等大盘股下挫。

交易所数据显示，11月20日迄今，外资卖超17亿美元泰国股票。

新加坡股市 下滑0.06%，徘徊在逾三个月最低水准附近。马来西亚股市 下跌0.5%，进一步离开周二的纪录收盘位1,843.85，因亚洲股市全面走低。

涨跌 当日 今年以来 2012年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 390.23 -3.66 -0.93 -7.99 424.10

新加坡 3059.04 -1.70 -0.06 -3.41 3167.08

马来西亚 1833.87 -8.95 -0.49 +8.58 1688.95

泰国 1356.21 -13.14 -0.96 -2.57 1391.93

印尼 4212.22 -59.53 -1.39 -2.42 4316.69

菲律宾 5762.53 -126.21 -2.14 -0.86 5812.73

越南 506.92 1.61 +0.32 +22.52 413.73

(完)

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