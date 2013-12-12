美国各类经济指标总览--2013/12/12

美国11月进口物价较前月下滑0.6%(预估为下滑0.6%)，10月为下滑0.6%(初值为下滑0.7%) 11月出口物价较前月上升0. 1%(预估为下滑0.3%)，10月为下滑0.6%(初值为下滑0.5%) 11月进口物价较上年同期下滑1.5%，出口物价较上年同期下 滑1.6%。 美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为36.8万人(预估为32.0万人) 美国商务部周四公布，美国11月零售销售较前月增加0.7%(预估为增加0.6%)；11月扣除汽车的零售销售较前月增 加0.4%(预估为增加0.2%)。 美国商务部周四公布，美国10月企业库存较前月增长0.7%，为1月以来最大增幅，预估为增长0.3%，9月确认为增 长0.6%。 当前值 前次值 失业率(%) 7.0 (11月) 7.3 (10月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加20.3 (11月) 增加20.0 (10月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (11月) +0.2 (10月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (10月) +0.2 (9月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (10月) +0.1 (9月) 实质所得(%) +0.1 (10月) -0.3 (9月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.2 (10月) -0.1 (9月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.2 (10月) +0.1 (9月) 国内生产总值(GDP)(%) +3.6 (第三季修正值) +2.5 (第二季终值) GDP平减指数(%) +2.0 (第三季修正值) +0.6 (第二季终值) 零售销售(%) +0.7 (11月) +0.6 (10月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差406.4 (10月) 逆差429.7 (9月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) -0.1 (10月) +0.7 (9月修正值) 产能利用率(%) 78.3 (9月) 77.9 (8月修正值) 初请失业金人数(万人) 36.8 (12月7日当周) 30.0 (11月30日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字1,350 (11月) 赤字920 (10月) 领先指标(%) +0.2 (10月) +0.9 (9月修正值) 个人所得(%) -0.1 (10月) +0.5 (9月) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (10月) +0.1 (9月) 消费者信贷(亿美元) 增加181.9 (10月) 增加162.9 (9月修正值) 企业库存(%) +0.7 (10月) +0.6 (9月修正值) 建筑支出(%) +0.8 (10月) -1.4 (9月修正值) 消费者信心 70.4 (11月) 72.4 (10月修正值) 房屋开工(万户) 89.1 (8月) 88.3 (7月修正值) 建筑许可(万户) 103.9 (10月修正值) 103.4 (9月修正值) 成屋销售(万户) 512 (10月) 529 (9月修正值) 新屋销售(万户) 44.4 (10月) 35.4 (9月) 工厂订单(%) -0.9 (10月) +1.8 (9月) 耐久财(耐用品)订单(%) -2.0 (10月) +4.1 (9月修正值) 供应管理协会非制造业指数 53.9 (11月) 55.4 (10月) 供应管理协会制造业指数 57.3 (11月) 56.4 (10月) 趸售(批发)库存(%) +1.4 (10月) +0.5 (9月修正值) 进口物价(%) -0.6 (11月) -0.6 (10月修正值) 出口物价(%) +0.1 (11月) -0.6 (10月修正值) 单位劳工成本(%) -0.6 (第三季初值) +0.5 (第二季修正值) 非农业生产率(%) +1.9 (第三季初值) +1.8 (第二季修正值) 经常账(亿美元) 赤字988.9 (第二季) 赤字1,049.0 (第一季修正值)