国际油市：亚洲燃料油的实货和衍生品市场走势出现分化

路透新加坡12月12日 - 新加坡燃料油现货价差周四持稳，市场基本面几乎没有什么变化，尽管实货市场和衍生品市场走势出现了分化。

路透数据显示，380-cst燃料油现货价差走阔0.04美元至每吨较新加坡现货报价贴水1.34美元，而180-cst燃料油的现货价差则持平于每吨贴水1.16美元。

不过有消息指出过去两日衍生品市场走坚，市场结构转成逆价差。

逆价差的市场结构表明了一个强势的市场，即期船货的价格要高于远期的船货。

路透数据显示，12月和1月船货的价差报每吨0.38美元。

一位在新加坡的交易员说：“似乎(多头市场)在建立，因衍生品市场进入逆价差，不过现货交易价格仍呈现贴水。”

“这种走势上的分化表明正在酝酿新情况，”他说。

另一位在新加坡的交易员指出，与12月船货贴水的要价不同，对1月船货的要价处在每吨较新加坡现货报价升水1-2美元的区间。(完)

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