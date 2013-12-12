国际油市：亚洲燃料油的实货和衍生品市场走势出现分化

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡12月12日 - 新加坡燃料油现货价差周四持稳，市场基本面几乎没有什么变化，尽管实货市场和衍生品市场走势出现了分化。
路透数据显示，380-cst燃料油现货价差走阔0.04美元至每吨较新加坡现货报价贴水1.34美元，而180-cst燃料油的现货价差则持平于每吨贴水1.16美元。
不过有消息指出过去两日衍生品市场走坚，市场结构转成逆价差。
逆价差的市场结构表明了一个强势的市场，即期船货的价格要高于远期的船货。
路透数据显示，12月和1月船货的价差报每吨0.38美元。
一位在新加坡的交易员说：“似乎(多头市场)在建立，因衍生品市场进入逆价差，不过现货交易价格仍呈现贴水。”
“这种走势上的分化表明正在酝酿新情况，”他说。
另一位在新加坡的交易员指出，与12月船货贴水的要价不同，对1月船货的要价处在每吨较新加坡现货报价升水1-2美元的区间。(完)
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(编译 王洋; 审校 徐文焰)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。