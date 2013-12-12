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市场报道 | 2013年 12月 12日 星期四 19:57 BJT

欧洲汇市：增长信心增长扶助英镑反弹，迎接下周的重要数据

英镑今年下半年的走势令人意外，自夏季以来强势上扬，因强劲数据令市场益发预期，英国可能比此前的预期更早升息。

英国商会周四表示，该国经济2014年增速将创下七年高点，得益于家庭消费增加。

两年期英国公债 与两年期美债 利差扩大，增强了英镑的利差优势，也扶助了英镑走势。

不过英国下周将公布通胀与失业数据，英国央行也会公布12月会议记录，都将考验英镑的上升力道。(完)

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