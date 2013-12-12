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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 20:06 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货因需求忧虑下跌，然受灾地区产量减少提供支撑

马来西亚指标2月棕榈油合约 小跌0.7%，报每吨2,612林吉特，较日内稍早的高位2,657林吉特下滑。

总成交量为32,392口，略低于35,000口的均值。

船货调查机构的数据显示，12月1日-10日期间马来西亚棕榈油出口较上月同期大幅下跌了近30%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 王洋)
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