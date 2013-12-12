版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 12日 星期四 21:46 BJT

表格：美国11月进口物价较前月下跌0.6%，出口物价较前月升0.1%

路透12月12日 - 美国劳工部周四公布:

* 美国11月进口物价较前月下滑0.6%(预估为下滑0.6%)，10月为下滑0.6%(初值为下滑0.7%)

* 11月出口物价较前月上升0.1%(预估为下滑0.3%)，10月为下滑0.6%(初值为下滑0.5%)

* 11月进口物价较上年同期下滑1.5%，出口物价较上年同期下滑1.6%

* 11月石油进口价格下降3.5%，为2012年6月以来最大降幅

11月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):

11月　 10月 (前值) 13年11月/12年11月

进口物价 -0.6 -0.6 -0.7 -1.5

出口物价 0.1 -0.6 -0.5 -1.6 (完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐