表格：美国12月7日止当周初请失业金人数升至36.8万人

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透12月12日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国一周初请失业金人数为36.8万人(预估为32.0万人)
* 美国一周续请失业金人数为279.1万人(预估为275.0万人)
* 美国一周初请失业金人数四周均值为32.9万人
* 美国一周初请失业金人数的增幅达到6.8万人，增幅创下2012年11月10日当周以来最大
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
12/07/13 368,000 328,750 -- --
11/30/13 300,000-R 322,750-R 2,791,000 2.1
11/23/13 321,000 333,000 2,751,000-R 2.1
11/16/13 326,000 339,250 2,765,000-R 2.1
11/09/13 344,000 345,250 2,867,000 2.2
11/02/13 341,000 349,750 2,810,000 2.2
10/26/13 346,000 357,750 2,874,000 2.2
10/19/13 350,000 348,250 2,867,000 2.2
* R--为修正值 (完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。