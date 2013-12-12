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货币新闻 | 2013年 12月 12日 星期四 21:48 BJT

表格：美国12月7日止当周初请失业金人数升至36.8万人

路透12月12日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国一周初请失业金人数为36.8万人(预估为32.0万人)

* 美国一周续请失业金人数为279.1万人(预估为275.0万人)

* 美国一周初请失业金人数四周均值为32.9万人

* 美国一周初请失业金人数的增幅达到6.8万人，增幅创下2012年11月10日当周以来最大

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

12/07/13 368,000 328,750 -- --

11/30/13 300,000-R 322,750-R 2,791,000 2.1

11/23/13 321,000 333,000 2,751,000-R 2.1

11/16/13 326,000 339,250 2,765,000-R 2.1

11/09/13 344,000 345,250 2,867,000 2.2

11/02/13 341,000 349,750 2,810,000 2.2

10/26/13 346,000 357,750 2,874,000 2.2

10/19/13 350,000 348,250 2,867,000 2.2

* R--为修正值 (完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)
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