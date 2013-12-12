版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 12日 星期四 21:49 BJT

表格：美国11月零售销售较前月成长0.7%，预估为增长0.6%

路透12月12日 - 美国商务部周四公布，美国11月零售销售较前月增加0.7%(预估为增加0.6%)；11月扣除汽车的零售销售较前月增加0.4%(预估为增加0.2%) 。

11月 10月 10月初值 9月 8月 13年11月/12年11月

零售销售 0.7 0.6 0.4 0.1 0.2 4.7

扣除汽车 0.4 0.5 0.2 0.4 0.0 3.5

汽车/零部件 1.8 1.1 1.3 -1.1 1.0 10.2

电子产品/电器 1.1 2.6 1.4 1.8 1.2 6.8

加油站 -1.1 -0.4 -0.6 0.2 -0.5 -3.3

扣除汽车/汽油/建材

(核心零售销售)0.5 0.7 0.4 -- -- 4.3

(完)

(编译 徐文焰；审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐