表格：美国11月零售销售较前月成长0.7%，预估为增长0.6%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透12月12日 - 美国商务部周四公布，美国11月零售销售较前月增加0.7%(预估为增加0.6%)；11月扣除汽车的零售销售较前月增加0.4%(预估为增加0.2%) 。
11月 10月 10月初值 9月 8月 13年11月/12年11月
零售销售 0.7 0.6 0.4 0.1 0.2 4.7
扣除汽车 0.4 0.5 0.2 0.4 0.0 3.5
汽车/零部件 1.8 1.1 1.3 -1.1 1.0 10.2
电子产品/电器 1.1 2.6 1.4 1.8 1.2 6.8
加油站 -1.1 -0.4 -0.6 0.2 -0.5 -3.3
扣除汽车/汽油/建材
(核心零售销售)0.5 0.7 0.4 -- -- 4.3
(完)
(编译 徐文焰；审校 王洋)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。