版本:
中国
市场报道 | 2013年 12月 12日 星期四 22:38 BJT

美国热股：苹果小涨，韩国法院不支持三星提出的禁售要求

APL路透12月12日 - 三星电子 要求在韩国禁售苹果 旧版iPhone和iPad的请求周四未获法院支持。三星诉状称苹果侵犯了它的三项移动专利，但被法院驳回。

另一方面，苹果周四表示，上月已经向合约代工厂和硕 上海工厂派出医学专家，之前一名15岁的雇员死于肺炎。

苹果周四盘初小幅上涨0.40%，报563.41美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐