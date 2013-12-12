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市场报道 | 2013年 12月 12日 星期四 22:41 BJT

美国热股：Facebook将成为标普500成份股，股价早盘劲升超过3%

路透12月12日 - 标准普尔周三表示，Facebook 在12月20日美国股市收盘后，加入标准普尔500指数成分股，意味着该社交网络崛起成为美国最大、最强的公司之一。

Facebook还将取代Williams Cos 成为标普100指数成分股，Williams仍为标普500指数成分股。

Facebook周四盘初劲扬3.67%，报51.19美元；Williams Cos下跌0.55%，报34.15美元。(完)
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