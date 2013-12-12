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市场报道 | 2013年 12月 12日 星期四 22:44 BJT

美国热股：马多夫欺诈案料让摩根大通受罚，股票价格微涨

路透12月12日 - 纽约时报报导，针对摩根大通 与诈欺犯马多夫(麦道夫，Bernard Madoff)之间的业务关系，摩根大通与美国联邦当局已经接近达成和解，初步协议内容包括约20亿美元罚款及一项罕见的刑事处分。

摩根大通周四盘初小幅上涨0.32%，报56.25美元。(完)
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