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市场报道 | 2013年 12月 12日 星期四 22:43 BJT

美国热股：摩根士丹利开始寻求出售部分大宗商品业务，盘初上扬

路透12月12日 - 四位消息人士周三表示，摩根士丹利 已开始正式寻求出售其在美国的石油终端和运输业务TransMontaigne的控股权。此前，数家华尔街大行迫于监管压力，退出大宗商品投资。

摩根士丹利周四盘初上涨0.96%，报30.41美元。(完)
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