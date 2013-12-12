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货币新闻 | 2013年 12月 12日 星期四 23:05 BJT

表格: 美国10月企业库存较前月增长0.7%，预估为增长0.3%

路透12月12日 - 美国商务部周四公布，美国10月企业库存较前月增长0.7%，为1月以来最大增幅，预估为增长0.3%，9月确认为增长0.6%。

10月企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 10月 9月 (前值) 13年/12年10月

库存 0.7 0.6 0.6 3.6

销售 0.5 0.3 0.2 3.9

(以10亿美元计) 10月 9月 (前值) 12年10月

库存 1,691.1 1,679.4 1,679.1 1,632.4

销售 1,307.3 1,300.8 1,299.9 1,258.6

库存/销售比 1.29 1.29 1.29 1.30(完)

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(编译 母红; 审校 李军)
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