表格: 美国10月企业库存较前月增长0.7%，预估为增长0.3%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透12月12日 - 美国商务部周四公布，美国10月企业库存较前月增长0.7%，为1月以来最大增幅，预估为增长0.3%，9月确认为增长0.6%。
10月企业库存及销售数据如下(经季节调整):
(变动百分比) 10月 9月 (前值) 13年/12年10月
库存 0.7 0.6 0.6 3.6
销售 0.5 0.3 0.2 3.9
(以10亿美元计) 10月 9月 (前值) 12年10月
库存 1,691.1 1,679.4 1,679.1 1,632.4
销售 1,307.3 1,300.8 1,299.9 1,258.6
库存/销售比 1.29 1.29 1.29 1.30(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。