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货币新闻 | 2013年 12月 13日 星期五 02:07 BJT

表格：美国财政部标售30年期公债得标利率为3.90%，投标倍数为2.35

路透华盛顿12月12日 - 美国财政部称，其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 3.900 中值 3.859 低值 3.800 价格/得标 价格 97.359944 高值得标比率 17.28% 投标倍数 2.35 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,030,900 总投标 30,549,304,500 竞争性投标得标 12,995,076,400 非竞争性投标得标 4,954,500 FED附加 0 初级市场交易商投标 20,175,000,000 初级市场交易商得标 5,386,270,400 直接投标 3,842,000,000 直接投标得标 1,630,000,000 间接投标 6,527,350,000 间接投标得标 5,978,806,000 发行细节 发行日 2013/12/16 到期日 2043/11/15 CUSIP码 912810RD2 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

(编译 母红; 审校 李军)
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