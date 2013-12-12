澳新经济指标预测--12月13日-12月20日****

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 12月9日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月13日(五) 0200 新西兰公债外资持有比例 11月 -- 63.1% 12月16日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月16日(一) 暂无重要经济数据公布 12月17日(二) 0015 澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)发表讲话 0030 澳洲央行会议记录 12月 0100 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元) 上半年 -- 赤字20 现金预算收支(亿新西兰元) -- 赤字69 2145 新西兰经常账收支(亿新西兰元) 第三季 -- 赤字12.5 截止第三季末年度 -- 赤字91 12月18日(三) 0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 12月 -- 60.5% 企业自身活动指数 -- 47.1% 2145 新西兰国内生产总值(GDP)(根据生产计算，较前季) 第三季 -- +0.2% (根据生产计算，较上年同期) -- +2.5% 12月19日(四) 暂无重要经济数据公布 12月20日(五) 暂无重要经济数据公布(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。