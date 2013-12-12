日韩经济指标预测--12月13日-12月20日****

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 12月9日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月13日(五) 0430 日本工业产出修正值 10月 -- +0.5% 0430 日本产能利用指数(较上月) 10月 -- +1.2% 12月16日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月15日(日) 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第四季 正15 正12 大型非制造业景气判断指数 正19 正14 小型制造业景气判断指数 负7 负9 小型非制造业景气判断指数 正1 负1 大型企业资本支出 +5.5% +5.1% 小型企业资本支出 +4.7% -0.7% 12月16日(一) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上月) 11月 -- -0.4% (较上年同期) -- -1.4% 12月17日(二) 2350 日本出口(较上年同期) 11月 -- +18.6% 进口(较上年同期) -- +26.1% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差10,907 12月18日(三) 暂无重要经济数据公布 12月19日(四) -- 日本央行公布利率决议 -- -- 12月20日(五) 暂无重要经济数据公布 (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。