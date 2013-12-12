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亚洲 | 2013年 12月 13日 星期五 07:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月12日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 79.19 +0.68 +0.87 2468061

搜狐 66.33 -0.09 -0.14 841272

网易 70.65 +0.89 +1.28 521504

百度 171.50 -1.74 -1.00 3697827

亚信科技 11.85 +0.02 +0.17 395226

台湾

台湾积体电路 17.12 -0.36 -2.06 2084943

联电 1.97 +0.00 +0.00 178974

日月光 4.68 -0.13 -2.70 353339

硅品精密 5.83 -0.10 -1.69 381934

和信超媒体 0.96 -0.05 -4.65 110933

友达 2.98 +0.01 +0.34 70222

中华电信 30.84 -0.24 -0.77 95390

台湾国际航电 47.12 -0.63 -1.32 1539785

香港

中国移动 51.93 -0.14 -0.27 154199

中国联通 14.94 -0.01 -0.07 107841

中国电信 49.99 -0.02 -0.04 16493

中芯国际 3.72 +0.06 +1.64 68507

电讯盈科 4.15 -0.01 -0.24 3448

(完)

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