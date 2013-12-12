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亚洲 | 2013年 12月 13日 星期五 07:25 BJT

纽约期市：期棉收高，受益于美国供应紧张及中国需求预期

路透纽约12月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周四收高，因市场担忧美国供应紧张，但生产商抛售抑制了期棉涨幅。

交投最热络的ICE-3月期棉 收高0.57美分，或0.7%，报每磅83.06美分。

期棉价格盘中触及七周高位83.13美分，因市场担心美国高等级棉花供应紧张，而且在上日棉价上涨后，技术前景看多。

3月期棉10月中以来首次收于100日移动均线切入位82.76美分上方。

美国农业部周二预估美国棉花收成将为四年来最低水准。

美国交易商称，市场臆测中国可能将降低棉花进口关税，亦带动了期棉涨势。

但棉花生产商趁本周上涨抛售期棉以及美国一周出口销售数据大幅下降，抑制了棉价涨幅。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 戴素萍)
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