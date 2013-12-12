美国政经：众议院通过两年期预算协议，参议院下周表决

路透华盛顿12月12日 - 美国由共和党掌控的众议院周四通过为期两年的预算协议，这将结束联邦机构的部分自动减支措施，代之以更有针对性的政府节俭举措。

众议院以压倒性多数通过该计划。协议还旨在结束共和党和民主党在财政事务方面的党派纷争。