金砖国家：12月12日股汇市收盘纵览

路透12月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月12日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周四收低1.1%，报991.52点。

中国股市：沪综指缩量连三日收跌，金融股疲弱令大盘欲振乏力

香港股市：跌至四周低点，中国地产股下滑

中国汇市：人民币收盘微升，CNH回落激发两地美元空头回补需求

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拉美股市：巴西股市小升，但投资者仍担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)若缩减刺激规模，将损及新兴市场股票等风险资产。Bovespa指标股指 收高0.11%，报50,121.61点。

拉美汇市：巴西雷亚尔下滑，墨西哥披索则上涨

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南非股市：录得近六个月最大单日跌幅，金矿商AngloGold Ashanti等领跌，全球股市因美联储下周可能缩减刺激而下滑。Top-40绩优股指数 跌2.92%，报38,575.26点。综合指数 跌2.67%。两个指数均录得6月20日来最大单日百分比跌幅。

南非汇市：兰特兑美元承压，因美联储缩减购债预期升温

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印度股市：跌逾1%，连续第三日下滑，塔塔汽车称其Jaguar Land Rover业务将增加资本支出后重挫。指标BSE指数 下跌1.16%或245.80点，收报20,925.61点。NSE指数 跌1.12%或70.85点，收报6,237.05点。

印度汇市：印度卢比连续第二日收低，受国内股市下跌拖累。卢比兑美元 收报61.81/82，周三收报61.245/255。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,393.570点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.04%，报761.58点。