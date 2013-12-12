全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型和巴拿马型船运费上扬

路透12月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上涨，因海岬型和巴拿马型船运费上扬。

乾散货运价指数涨38点，或1.65%至2,337点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上升81点，或1.92%，至4,291点。日均获利上涨953美元，至37,830美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。