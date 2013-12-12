加拿大股市：跌至八周低位附近，因对美联储缩减QE忧虑加剧

路透多伦多12月12日 - 加拿大股市主要股指周四收低，盘中一度跌至近八周来最低位，此前美国公布了强劲的零售销售数据，加剧了外界对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快开始缩减刺激措施的忧虑。

加拿大电力企业Fortis Inc 股价重挫3.7%，周三该公司决定以约25亿美元现金收购公用事业公司UNS Energy Corp ，大盘亦因Fortis的大跌受到拖累。

美国商务部表示，11月零售销售较前月增长0.7%，因美国人在从汽车到电子设备等一系列产品上加大开支。11月增幅亦创五个月来最大，10月则为增长0.6%。

多伦多股市S&P/TSX综合股价指数 收低19.03点，或0.14%，报13,114.39点，稍早触及10月18日以来最低的13,059.74点。