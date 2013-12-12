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亚洲 | 2013年 12月 13日 星期五 07:37 BJT

全球外汇市场12月13日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

0200 - 新西兰公债外资持有数据

0700 - 德国11月趸售物价指数

0800 - 英国央行总裁卡尼、欧洲央行管理委员会成员诺亚和欧洲央行执委科尔参加法国财政部会议。

0945 - 欧洲央行执委科尔出席法国经济财政部举行的专题讨论会“迈向金融去全球化的新时代？”

1000 - 欧元区第三季就业数据

1115 - 欧洲央行执委普雷特就“危机时期欧洲央行的角色”发表讲话

1330 - 美国11月生产者物价指数(PPI)和核心PPI

1430 - 美国一周ECRI指标

-- - “北欧--波罗的海金融联系与挑战”会议。演讲者包括：IMF副总裁Nemat Shafik、瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)、欧洲央行执委冈斯坦西欧和韩伟森等。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 侯向明)
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