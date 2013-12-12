全球外汇市场12月13日主要消息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(除特别说明外，均为GMT时间)
0200 - 新西兰公债外资持有数据
0700 - 德国11月趸售物价指数
0800 - 英国央行总裁卡尼、欧洲央行管理委员会成员诺亚和欧洲央行执委科尔参加法国财政部会议。
0945 - 欧洲央行执委科尔出席法国经济财政部举行的专题讨论会“迈向金融去全球化的新时代？”
1000 - 欧元区第三季就业数据
1115 - 欧洲央行执委普雷特就“危机时期欧洲央行的角色”发表讲话
1330 - 美国11月生产者物价指数(PPI)和核心PPI
1430 - 美国一周ECRI指标
-- - “北欧--波罗的海金融联系与挑战”会议。演讲者包括：IMF副总裁Nemat Shafik、瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)、欧洲央行执委冈斯坦西欧和韩伟森等。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。