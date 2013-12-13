《焦点》美联储2015年6月升息预期升温，因经济向好迹象或促其收回刺激

芝加哥RJ O’Brien全球期货主管John Brady表示，芝加哥商业交易所周五将有数以百万口计的欧洲美元利率期约卖权(看跌期权)到期，交易商正买进新的卖权作为替代，基本上就是为美联储缩减购债增买保险。

Brady指出，“由于经济末日不仅没有来到，实际上还加速成长，美联储开始缩减购债的风险已然提高。”

他并指出，除此之外，本周出人意料的一则消息，就是前以色列央行总裁费舍尔(Stanley Fischer)接获征询担任下届美联储副主席。美联储主席贝南克任期将于1月届满，料由现任副主席叶伦接替。

美国参议院料将于下周通过叶伦的任命案。

费舍尔近期评论暗示，对于依赖所谓前瞻指引来让市场相信美联储停止购债后将长期维持利率于低档的做法，他持怀疑的态度。

Brady表示，若美联储因此不再提供前瞻指引，“这可能造成短天期利率的预期略趋浮动。”(完) (编译 张明钧; 审校 李爽/许娜/李春喜)