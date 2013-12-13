《中国报摘》--中国证券报12月13日

* 头版头条:

--中国新三板扩围正加快推进，方案出台进入倒计时。业内人士表示，未来一段时间，全国所有符合条件的企业均有望逐步纳入全国股份转让系统的服务范围。新三板在发行制度安排上市场化程度较高，已接近注册制。此外，转板机制也有望明确。

* 其他:

--银监会日前印发的《关于中小商业银行设立社区支行、小微支行有关事项的通知》要求，为确保社区支行、小微支行的合法性、严谨性，其作为面向社会公众的银行网点应当持牌经营。

--北京市金融局人士表示，将推动优先股在北京国资系统、银行系统试点推广，将符合发行条件的实体企业组织起来，推广优先股的发行，缓解企业资金瓶颈。

--国务院近日函复发改委，同意建立浙江舟山群岛新区建设部省际联席会议制度，主要职责为研究拟订促进浙江舟山群岛新区建设发展的重大政策措施，并向国务院提出建议等。

--国土资源部副部长胡存智表示，农村宅基地制度改革方向是进一步扩大权能，赋予农民更多财产权利，而不是指宅基地可以自由买卖。

--上海市副市长、上海自贸区管委会主任艾宝俊表示，上海自贸区今年提出了９８项改革措施，涵盖制度创新、服务业开放和功能拓展等方面。