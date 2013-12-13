《香港报摘》--经济日报12月13日

* 头版头条：

--中国首家资产管理公司信达资产 在基金追货下首日挂牌股价劲升26%至4.5港元收市，每手买卖单位帐面赚920港元。券商野村更上望至5.1港元，潜在升幅13.3%。

* 其他：

--殡葬股福寿园 公开招股冻结资金超过1,000亿港元，今年排名第二，认购人数逾7.7万，有望成为今年认购人数最多新股。

--内地媒体报导指中石油 将一拆四，以打破垄断，惟分析员认为一拆四的可能性不大，但相关消息或对股价持续构成压力。

--香港证监会加强市场监管，最近特设专责队伍，主动出击监察上市公司通告等公开信息，期望及早察觉企业不当行为，以减轻投资者损失。

--就中信资源 内幕交易案，法庭裁定，前摩根士丹利亚洲董事总经理杜军需要向297名交易对手赔偿共2,390万港元，为证监会首次成功引用条例要求法院颁令涉案者还原交易。（完）

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