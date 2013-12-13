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市场报道 | 2013年 12月 13日 星期五 08:29 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月13日-12月20日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
    
    12月9日当周     
    
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值     
   
    12月13日(五) 
    1330  美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                   11月         持平     -0.2%
                              (较上年同期)                              +0.8%     +0.3%
                          核心PPI(较前月)                   11月        +0.1%     +0.2%
    1530  美国ECRI经济领先指标                        12月6日当周         --      132.8
    
    
    12月16日当周     
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值 
    12月16日(一)
    1330  美国纽约联邦储备银行制造业指数                    12月         4.50     -2.21
    1330  美国劳动生产率                             第三季修正值       +2.2%     +1.9%
              单位劳工成本                                              -1.0%     -0.6%
    1400  美国整体资本净流动(亿美元)                        10月         --  净流出1,068
    1415  美国工业生产(较前月)                              11月        +0.4%     -0.1%
             产能利用率                                                 78.3%     78.1%
             制造业产出                                                 +0.4%     +0.3%  
    
    
    12月17日(二) 
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            12月14日当周         --      -1.6%
    1330  美国CPI(较上月)                                    11月        +0.1%    -0.1%
                 (较上年同期)                                            +1.3%    +1.0%
                扣除食品和能源(较上月)                                   +0.1%    +0.1%
                              (较上年同期)                                --      +1.7% 
    1330  美国实质所得                                       11月         --      +0.1%
    1330  美国经常帐(亿美元)                               第三季   赤字1,009   赤字989
    1330  加拿大制造业销售                                   10月         --      +0.6%
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          12月14日当周         --      +2.6%
    1500  美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数           12月         55        54
    1630  美国克利夫兰联邦储备银行CPI指数                    11月         --      +0.1% 
    
    
    12月18日(三) 
    1200  美国抵押贷款市场指数                        12月13日当周        --      396.2
              再融资指数                                                  --      1635.4
    1330  美国建筑许可年率(万户)                             11月        100      103.4
                       较前月                                             --      +6.2%
    1330  美国房屋开工年率(万户)                             10月       91.5        --
                                                             11月         --        --
    1330  加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                       10月         --      +0.2%
    1358  美国Markit服务业PMI                             10月初值        --       55.9
    1900  美国FOMC联邦基金利率决定                            --          --        --
    1900  美国量化宽松总规模(亿美元)                          --          --       850
                  购买抵押支持证券(MBS)                       --          --       400
                  购买公债                                    --          --       450 
    
    12月19日(四) 
    1330  美国初请失业金人数(万人)                   12月14日当周         --      36.8
              四周均值(万人)                                              --    32.875
              续请失业金人数(万人)                   12月7日当周          --     279.1
    1500  美国新屋销售年率(万户)                             11月        510       512
    1500  美国领先指标                                       11月      +0.6%      +0.2%
    1500  美国费城联邦储备银行制造业指数                     12月     正10.0      正6.5
    2300  国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比           11月         --       1.05 
    
    
    12月20日(五)
    1330  美国企业获利                                第三季修正值        --      +2.6%
    1330  美国实质国内生产总值(GDP)环比年率             第三季终值      +3.6%     +3.6%
              最终销售                                                    --      +1.9%
              消费者支出                                                  --      +1.4%
              GDP隐性平减指数                                             --      +2.0%
              核心PCE物价指数                                             --      +1.5%
             个人消费支出(PCE)物价指数                                    --      +2.0%
    1330   加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                 11月         --      -0.2%
                                    (较上年同期)                          --      +0.7%
    1330   加拿大零售销售(较前月)                            10月         --      +1.0%
                 扣除汽车零售销售(较上年同期)                             --       持平        
    1530  美国ECRI经济领先指标                        12月13日当周        --        --
    1600  美国堪萨斯城联储制造业综合指数                     12月         --       正7  (完)
    
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾               [ECI/TWCN
 
 (编译 李春喜; 审校 李爽)
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