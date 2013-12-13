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亚洲 | 2013年 12月 13日 星期五 08:25 BJT

《中国重要政经日程》--12月13日

============================今日重要政经日程=======================

12/13(周五)

--2013三亚财经国际论坛将在三亚举行。

============================近期重要政经日程=======================

12/15(周日)

*--“大国远见”财经峰会在北京举行。

*--第五届中国商业领袖论坛在上海举行。

12/17日(周二)

*--2013最佳商业模式中国峰会在北京举行。

12/18（周四）

--第四届财新峰会将在北京举行，至19日。

12/19（周四）

--第二届中国电子商务年会将在上海举行。

12/21（周六）

--2013年清华PE金融资本年会，至22日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 丁琦)
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