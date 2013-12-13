《中国重要政经日程》--12月13日

韩国金融市场：韩元韩股盘中均下跌，美在叙利亚发射导弹引燃避险情绪
路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。
============================今日重要政经日程=======================
12/13(周五)
--2013三亚财经国际论坛将在三亚举行。
============================近期重要政经日程=======================
12/15(周日)
*--“大国远见”财经峰会在北京举行。
*--第五届中国商业领袖论坛在上海举行。
12/17日(周二)
*--2013最佳商业模式中国峰会在北京举行。
12/18（周四）
--第四届财新峰会将在北京举行，至19日。
12/19（周四）
--第二届中国电子商务年会将在上海举行。
12/21（周六）
--2013年清华PE金融资本年会，至22日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 丁琦)
路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。
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