《香港报摘》--信报12月13日

* 头版头条：

--港股持续跌势，4只同日挂牌的新股表现参差，其中于招股期间冻结逾1,500亿港元资金的信达 股价最多飙升34%，消息指信达将被纳入MSCI明晟等主要指数，因而吸引基金追货。

* 其他：

--周四截止认购新股康臣药业 以及中国海螺创业 的公开发售部分分别录得128倍及15倍超额认购，冻结资金约141亿港元及60亿港元。

--中国财政部于香港发行30亿元人民币零售国债首日挂牌较发行价升0.65%，每手买卖单位帐面赚65元。

--中国电信 启动全国40个城市的4G试验网络，中国联通 亦在其采购与招标网公布混合建网规模，至于中国移动 在北京已率先安排预购苹果 iPhone 5S抢客。

--法国护肤品牌欧舒丹 表示，公司在中国内地拓展电子商务仍有困难，因内地网购通常以折扣优惠作招徕，而假货问题也打击其网上销量；内地网上销售额占公司同区收入2-3%，低于日本的7%和欧美的15%。（完）

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